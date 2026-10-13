Москва13 окт Вести.Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с ИС "Вести" опроверг обвинения в депортации населения. Он отметил, что администрация работает для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов региона.

Сотрудники администрации готовы оказывать помощь желающим не покидать регион и тем, кто настаивает на эвакуации, подчеркнул он.

Администрация Харьковской области для этого и существует, и работает именно для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Харьковской области. То есть, если люди там могут проживать — мы будем туда доставлять необходимые грузы. Но если люди настаивают на том, чтобы им помогли оттуда эвакуироваться, то мы тоже будем оказывать помощь. О какой депортации здесь может идти речь? подчеркнул Ганчев

Российские военные сжимают кольцо окружения в Харьковской области. Накануне сообщалось об уничтожении штурмовой группы ВСУ в районе Новой Казачьей.