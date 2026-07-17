Москва17 июл Вести.Лебеда — отличная замена шпинату. Этот "дикий" суперфуд в 11 раз богаче кальцием и в 7 раз — витамином С и антиоксидантами, чем его культурный собрат. Об этом ИС "Вести" рассказала врач-диетолог, профессор кафедры рекреационной медицины и санитарно-курортного лечения ФНКЦ Медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России, доктор медицинских наук Мария Матвеева.

Лебеда, которую часто называют "диким шпинатом", является полноценной альтернативой привычной огородной зелени. Она превосходит культурный шпинат по нутриентному составу и поэтому используется в медицине против старения.

Мы знаем, что эта трава обладает антиоксидантным иммунопротективным действием. Кроме того, за счет жиров лебеда обладает мембраностабилизирующим действием, соответственно, используется в Anti-age-медицине [антивозрастная медицина]: волосы, кожа, ногти. Содержание кальция в лебеде в одиннадцать раз превышает аналогичный показатель в шпинате при равном объеме продуктов (30 мг в шпинате против соответствующего значения в лебеде), а витамина С – в семь рассказала Матвеева

По мнению шеф-повара, специалиста по работе с дикоросами и локальными продуктами Андрея Колодяжного, лебеда сейчас переживает настоящий бум среди приверженцев здорового питания - ее добавляют в салаты, супы.

Желательно использовать более молодые листы сами по себе, потому что более крупный лист будет больше горечи отдавать. Стебель мы более молодой используем и используем его на гарнир. Он дает вкус неповторимый сам по себе и в нашей кавказской кухне используется для приготовления "Пхали" [традиционная грузинская закуска на основе орехов, различных овощей и большого количества зелени и специй] мы используем только лебеду рассказал Калюжный

Ранее старший научный сотрудник лаборатории метаболомного и протеомного анализа ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Ирина Перова рассказала о пользе травяных специй.