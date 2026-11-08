Москва8 нояВести.Миллиардер Алехандро Бетанкур стал главным партнером администрации США в сделке по венесуэльской нефти. При поддержке Вашингтона он создает новую бизнес-империю, обещая продавать американцам ископаемое топливо всего по $30 за баррель. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).
Согласно условиям 50-летнего соглашения, США получают 35% компании Бетанкура. Взамен ему достались права на разработку нефтяных месторождений, запасы которых оцениваются в 63,7 млрд баррелей.
Для Соединенных Штатов эта сделка беспрецедентна. Например, после двух войн в Ираке правительство США никогда не стремилось к прямым правам собственности на нефтяные активыговорится в тексте
Влияние США на Венесуэлу растет. В Белом доме обсуждается инициатива по размещению контингента американских военных на территории Боливарианской Республики.