Газета Washington Post раскрыла имя нового нефтяного короля Венесуэлы WP: новым нефтяным королем Венесуэлы с подачи США стал миллиардер Бетанкур

Москва8 ноя Вести.Миллиардер Алехандро Бетанкур стал главным партнером администрации США в сделке по венесуэльской нефти. При поддержке Вашингтона он создает новую бизнес-империю, обещая продавать американцам ископаемое топливо всего по $30 за баррель. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Согласно условиям 50-летнего соглашения, США получают 35% компании Бетанкура. Взамен ему достались права на разработку нефтяных месторождений, запасы которых оцениваются в 63,7 млрд баррелей.

Для Соединенных Штатов эта сделка беспрецедентна. Например, после двух войн в Ираке правительство США никогда не стремилось к прямым правам собственности на нефтяные активы говорится в тексте

Влияние США на Венесуэлу растет. В Белом доме обсуждается инициатива по размещению контингента американских военных на территории Боливарианской Республики.