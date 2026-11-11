Гехт: обрушение моста в Архангельской области не скажется на поставках в НАО Гехт: остановка поездов в Поморье не повлияет на поставки в НАО

Москва11 ноя Вести.Глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт заявила, что поставки грузов в округ не пострадают из-за остановки поездов на перегоне Черемуха - Виледь в Архангельской области, где обрушился пролет моста. На случай есть другие маршруты. Об этом глава она написала в мессенджере MAX.

Гехт напомнила, что пролет железнодорожного моста через реку Виледь рухнул 10 ноября, и движение поездов там было остановлено. Через этот участок шла часть грузов для НАО, однако товары можно везти иначе: напрямую из Коми, в том числе по железной дороге до Усинска, а оттуда автотранспортом. Эти поставки идут в обход поврежденного моста.

10 ноября … обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь. Движение поездов на этом участке остановлено. Через него шла часть грузов для НАО. Но есть и другие маршруты: товары поступают напрямую из Республики Коми, в том числе по железной дороге внутри республики до Усинска, а затем автотранспортом к нам. Эти поставки через поврежденный мост не проходят написала Ирина Гехт

Губернатор заверила, что округ запасами обеспечен. Продуктов первой необходимости хватит до конца года - основную часть продовольствия доставили еще в летне-осеннюю навигацию. Лекарства для больниц и льготников закупили с запасом на несколько месяцев, а срочные препараты привозят самолетами.

Топливо для электростанций и котельных в отдаленных селах запасли до следующего отопительного сезона. На АЗС поставки продолжаются, в Усинске есть резервы.