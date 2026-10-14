Гендиректор "Т Плюс" рассказал о поиске золотой середины в стратегии компании Глава "Т Плюс": внешние вызовы заставляют искать золотую середину в стратегии

Москва14 окт Вести.Внешние вызовы заставляют компанию "Т Плюс" искать золотую середину при формировании стратегии, рассказал генеральный директор компании Павел Сниккарс в интервью ИС "Вести".

Глава "Т Плюс" отметил, что компания позиционирует себя как операционно-эффективную и максимально клиентоориентированную.

На сегодняшний момент мы находимся в стадии обсуждения обновленной стратегии. Буквально вчера с членами Совета директоров, представителями акционеров мы обсуждали основные стратегические инициативы. Какой-то такой серьезной корректировки, чтобы мы кардинально развернулись и пошли на 180 градусов вправо, нет. Но бесспорно, внешние вызовы по платформенной экономике, по изменению, по открытости, по более комплексным предложениям, по комфорту, найдут отражение в стратегии… Сейчас мы усиленно работаем, пытаемся найти золотую середину в этих стратегических направлениях сказал Сниккарс

Он добавил, что в декабре обновленная стратегия может быть вынесена на обсуждение Советом директоров.