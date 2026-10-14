Глава "Т Плюс" рассказал о готовности регионов РФ к отопительному сезону Гендиректор "Т Плюс" Сниккарс: в России готовы к отопительному сезону

Москва14 окт Вести.В регионах России успешно проведена подготовка к отопительному сезону, рассказал ИС "Вести" гендиректор электроэнергетической компании "Т Плюс" Павел Сниккарс.

По его словам, на данный момент степень готовности по действующей методике оценивается на 96 баллов из 100.

Конечно, для нас наступление отопительного сезона - всегда важное событие. У нас, я считаю, готовность генерирующего и теплосетевого оборудования в высокой стадии. Мы готовы, гидравлические испытания почти полностью закончены отметил он

Кроме того, указал Сниккарс, заранее сформированы аварийные бригады.

Более 900 бригад, в которые входят больше 3 тыс человек, порядка 800 единиц специальной техники. И были проведены тренировки, именно слаживание всех действий на практике. Больше 1 200 тренировок было проведено, причем более 200 было с участием и МЧС, и всех необходимых органов, задействованных в этом процессе. Да, мы готовы к зиме заявил он

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о подготовке региона к зиме с учетом возможных атак ВСУ.