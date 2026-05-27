ГП РФ и МОБ Китая будут сотрудничать в сфере борьбы с киберпреступностью

Москва27 мая Вести.Генеральный прокурор России Александр Гуцан и министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун подписали Соглашение о сотрудничестве между ведомствами, сообщает ИС "Вести".

Оно предусматривает содействие в борьбе с наиболее опасными видами преступлений, оказание сторонами правовой помощи по уголовным делам в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам сказал Гуцан на встрече с Сяохуном, которая предшествовала подписанию документа

По словам генпрокурора РФ, особое значение имеют договоренности по координации совместных действий на ключевых международных площадках, таких как ШОС, ООН и БРИКС.

Хотел бы подчеркнуть готовность Генеральной прокуратуры России к контактам с министерством по любым вопросам, связанным с охраной общих стратегических интересов добавил Гуцан

Также стороны договорились совместно работать для возврата из-за рубежа незаконных активов.

Министерство общественной безопасности КНР (МОБ) – это главный и наиболее влиятельный правоохранительный орган Китая. Ведомство отвечает за поддержание правопорядка и борьбу с преступностью.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о переходе отношений России и Китая на новый этап.