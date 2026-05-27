Москва27 маяВести.Генеральный прокурор России Александр Гуцан и министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун подписали Соглашение о сотрудничестве между ведомствами, сообщает ИС "Вести".
Оно предусматривает содействие в борьбе с наиболее опасными видами преступлений, оказание сторонами правовой помощи по уголовным делам в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным деламсказал Гуцан на встрече с Сяохуном, которая предшествовала подписанию документа
По словам генпрокурора РФ, особое значение имеют договоренности по координации совместных действий на ключевых международных площадках, таких как ШОС, ООН и БРИКС.
Хотел бы подчеркнуть готовность Генеральной прокуратуры России к контактам с министерством по любым вопросам, связанным с охраной общих стратегических интересовдобавил Гуцан
Также стороны договорились совместно работать для возврата из-за рубежа незаконных активов.
Министерство общественной безопасности КНР (МОБ) – это главный и наиболее влиятельный правоохранительный орган Китая. Ведомство отвечает за поддержание правопорядка и борьбу с преступностью.
Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о переходе отношений России и Китая на новый этап.