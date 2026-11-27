Генсек СНГ Лебедев: Украина не участвует в работе, но не выходит из Содружества

Генсек СНГ: Киев не участвует в работе, но и не пытается выйти из Содружества Генсек СНГ Лебедев: Украина не участвует в работе, но не выходит из Содружества

Москва27 ноя Вести.Украина не платит взносы в СНГ и не участвует в работе Содружества, но де-юре остается в его составе, ряд договоров продолжают действовать, рассказал ТАСС генсек СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, Украина не платит взносы в СНГ, но в организации нет правила об исключении государства за неуплату.

Кроме того, Киев не выходил из ряда соглашений СНГ, в том числе из договора о зоне свободной торговли, отметил Лебедев.

Никаких позывов о том, что они собираются выходить из СНГ, мы не получали. Они не участвуют в работе СНГ, они не платят деньги. Но де-юре они остаются в составе СНГ и в ряде договоров, которые существуют, они продолжают участвовать рассказал генсек СНГ

Он добавил, что Украина вышла из порядка 300 договоров.

Ранее Лебедев уже говорил, что в отличие от Молдавии Украина не подавала обращение о намерении покинуть СНГ.