Москва27 нояВести.Украина не платит взносы в СНГ и не участвует в работе Содружества, но де-юре остается в его составе, ряд договоров продолжают действовать, рассказал ТАСС генсек СНГ Сергей Лебедев.
По его словам, Украина не платит взносы в СНГ, но в организации нет правила об исключении государства за неуплату.
Кроме того, Киев не выходил из ряда соглашений СНГ, в том числе из договора о зоне свободной торговли, отметил Лебедев.
Никаких позывов о том, что они собираются выходить из СНГ, мы не получали. Они не участвуют в работе СНГ, они не платят деньги. Но де-юре они остаются в составе СНГ и в ряде договоров, которые существуют, они продолжают участвоватьрассказал генсек СНГ
Он добавил, что Украина вышла из порядка 300 договоров.
Ранее Лебедев уже говорил, что в отличие от Молдавии Украина не подавала обращение о намерении покинуть СНГ.