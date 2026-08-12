Герой России сообщил, когда беспилотники перестанут доминировать на поле боя Герой России Чернавин рассказал, когда господство дронов на войне прекратится

Москва12 авг Вести.Доминирование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при ведении современных боевых действий прекратится, когда будут разработаны эффективные средства борьбы с дронами. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил Герой России, полковник авиации, участник второго потока президентской программы "Время героев" Денис Чернавин.

Забывать старые средства вооружения, такие как танки, артиллерия или системы залпового огня, категорически нельзя, считает он. По его словам, нынешнее господство дронов не вытеснит другие средства поражения.

Дроны захватили лидерство…, но в какой-то момент появятся средства противодействия против них, и ситуация изменится. Я могу сказать, армейская авиация была очень актуальна на начало войны по наземным целям. Сейчас ситуация изменилась, большая серая зона, мы применяемся там меньше объяснил Чернавин

Он также отметил, что сегодня в зоне спецоперации (СВО) активно применяются бомбардировщики.

Появились бомбы, которые с управляемым модулем планирования и коррекции позволяют бросать их на большие дальности, и они стали востребованы и применяются сейчас, потому что у противника нет противодействия рассказал Чернавин

Ранее сообщалось, что рой автономных дронов с использованием искусственного интеллекта может стать массовым оружием в ближайшее время.