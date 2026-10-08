Москва8 окт Вести.Нейросеть "ГигаЧат" обучали на всех произведениях, публицистике и письмах писателя Николая Гоголя, чтобы она смогла дописать второй том "Мертвых душ". Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал член Союза писателей России, лауреат премии Солженицына Владислав Отрошенко.

Над романом "Мертвые души. Второй том. Возрождение" работали специалисты Сбербанка вместе с историками, литературоведами, лингвистами и инженерами. По словам Отрошенко, члены команды выражали глубокое уважение к творчеству Гоголя, не рассчитывая, что нейросеть сможет превзойти писателя.

Нужно было загнать в машину вообще все, что написал Гоголь. Все его произведения законченные и незаконченные, публицистику, письма… Это не просто как дрова в печку закидывались, мы машину обучали синтаксису Гоголя, обращали внимание на его стилистику, на образную систему, метафоры, особенно каскадный гоголевский синтаксис, о котором и Набоков еще в свое время писал – вот весь регистр гоголевской стилистики… Мы должны были машине это все передать, чтобы она это почувствовала рассказал Отрошенко

В Сбербанке ранее сообщали, что получившийся текст от "ГигаЧата" оценивали по 11 параметрам, включая лексику, синтаксис, гротеск, построение диалогов и присутствие автора-рассказчика. Каждый сгенерированный эпизод также проверяли на уникальность.

К октябрю 2026 года нейросеть "ГигаЧат" создала продолжение произведения Николая Гоголя - роман "Мертвые души. Второй том. Возрождение". Проект реализован в рамках культурно-исследовательского проекта Сбера и приурочен к 185-летию банка.