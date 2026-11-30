Москва30 ноя Вести.Фактически подтверждено, что Россия воюет "против антироссийской коалиции государств". Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин.

По его словам, произошла так называемая "горизонтальная эскалация".

Что бы ни утверждали шведы, финны, латыши, поляки, прочие датчане, все боевые действия перенесены на Балтийское море… И с моей точки зрения, утверждать сейчас, что Россия воюет с киевским режимом, а киевский режим - это прокси-коалиция, там 54 [страны, входящие в Контактную группу по обороне Украины] - все это прошлое... Министр иностранных дел Франции [Жан-Ноэль] Барро в ноябре заявил, что французские военные уже находятся на территории Украины, подтвердил то, что ранее французы отрицали. Они занимаются подготовкой военнослужащих, ремонтом техники, у них даже миссия называется "Воля". Остальные пока это отрицают. Но мы точно знаем, что там находятся поляки, находятся британцы.