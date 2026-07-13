Москва13 июл Вести.Глава ДНР Денис Пушилин в интервью информационной службе "Вести" рассказал о продвижении российских военных в зоне СВО, вручении наград бойцам, участвовавшим в освобождении Константиновки, подготовке к отопительному сезону и встречах, проведенных в рамках рабочего визита в Москву.

Глава региона сообщил о текущей ситуации на фронте и продвижении российских военных.

За последнюю неделю российские подразделения продолжили освобождение территории Донецкой Народной Республики, продвигались почти на всей линии боевого соприкосновения. Пройдемся по порядку. Краснолиманский участок фронта – здесь подразделения группировки войск "Запад" продолжили освобождение самого Красного Лимана, причем в городских кварталах уже проводится разминирование. И с учетом того, что противник находится в крайне затруднительном положении, исходя из того, что были перерезаны логистические маршруты противника, поэтому противник там без БК, без продовольствия, без новых поставок, имеется в виду. Конечно, они прячутся там и по подвалам, и прочее, но идет зачистка. В непростых условиях все равно это происходит, но тем не менее наши подразделения продолжают освобождать непосредственно сам Красный Лиман. Также проходит работа и в окрестностях, в районе Святогорска, там тоже есть улучшение позиций наших подразделений. Далее – славянское направление. Здесь мы видим улучшение наших позиций в районе высот Рай-Александровки, здесь продвигаются наши подразделения. Также мы видим, что противник пытался контратаковать в районе Пришиба, но наши подразделения удержали ситуацию, и ситуация достаточно ровная остается. Далее есть продвижение наших подразделений в районе Ореховатки – это тоже славянское направление. Далее переходим мы к константиновскому направлению. В самой Константиновке проходит дозачистка, концентрируем внимание наших подразделений на том, чтобы эвакуация гражданского населения не останавливалась, и эта работа продолжается в таких непростых условиях. Также вычисляются отдельные разрозненные представители противника, которые также еще в северной и в северо-западной части прячутся по подвалам. В общем дозачистка продолжается. Также наши подразделения уже продвигаются в районе Алексеево-Дружковки. Там мы видим, что противник применяет в том числе или пытается применять даже авиацию для того, чтобы сдержать продвижение наших подразделений по трассе уже непосредственно к самой Дружковке, но наши бойцы понимают, что с этим делать, и эта работа продолжается. Ну и красноармейско-добропольское направление – там после освобождения Васильевки мы видим улучшение позиций, продвижение в районе Белецкого. Ну и также мы видим продвижение в районе населенного пункта Шевченко. Также следует отметить, что продолжается работа на территории республики и сводных мобильных огневых групп. Работы у них действительно сейчас прибавилось – противник запускает достаточно большое количество беспилотников. К сожалению, некоторые беспилотники врага достигают цели, поэтому есть и погибшие, есть и раненые за прошедшую неделю среди гражданского населения, есть и поврежденные объекты. Но при этом работает и система РЭБ "Купол Донбасса", и за прошедшую неделю было нивелировано 104 террористические атаки противника с помощью беспилотных летательных аппаратов сказал Пушилин

Глава ДНР также рассказал, что российским военнослужащим, принимавшим участие в освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике, вручат награды.

Очень важным явилось освобождение города Константиновки, потому что это один из крупных оставшихся населенных пунктов, которые подлежат освобождению. Это Краматорско-Славянская агломерация, а перед этим – Дружковка и Константиновка. Вот Константиновка – это населенный пункт, который противник очень серьезно оборудовал к этому времени. Там практически в каждом подвале, в каждой застройке, включая и промзону, были оборудованы опорные пункты противника – достаточно серьезно укрепленные. Очень много пунктов работы и запуска беспилотников. В непростых условиях проходило освобождение данного населенного пункта, но наши бойцы справились. Соответственно, конечно же, это подталкивает нас к следующим шагам. Учреждена была награда. Но еще стоит отметить, что для нас данный город, Константиновка, важен и в историческом смысле, потому что это достаточно промышленно развитый населенный пункт. Здесь представлены предприятия машиностроительной отрасли, химической отрасли, и стекольные предприятия, и сталелитейные предприятия. А касаемо стекольной отрасли – здесь очень интересный факт. В 1937 году здесь было отлито рубиновое стекло для звезд, которые были установлены на Московском Кремле. То есть это еще раз подчеркивает, что Донбасс был частью нашей страны большой и остается. Ну и наши бойцы сейчас это все подтверждают на поле боя. А награда за освобождение Константиновки будет вручаться непосредственно всем тем, кто принял личное непосредственное участие в освобождении данного населенного пункта. Все в рамках прозрачности и справедливости, как и с ранее учрежденными наградами Донецкой Народной Республики отметил он

Пушилин рассказал, какие работы сегодня проводятся по восстановлению гражданской инфраструктуры ДНР и подготовке к отопительному сезону.

Главный акцент сейчас делаем на восстановлении многоквартирных домов, ремонте дорог, а также для нас очень важным является вопрос подготовки к отопительному сезону. В рамках отопительного сезона мы очень тесно взаимодействуем с федеральным министерством строительства и ЖКХ. Но, безусловно, нам помогают и регионы-шефы, и работа действительно проведена достаточно серьезная. Уже к данному моменту на 232 котельных уже проведены все подготовительные работы к следующему сезону. Также проинвентаризировано и подготовлено 338 км теплосетей. В общем, эту работу будем продолжать. Касаемо дорог и в целом транспортной составляющей – мы, помимо того, что ремонтируем дороги, действительно уделяем внимание еще и пассажирскому транспорту. В этом году ожидаем 136 новых автобусов дополнительно к тем, которые уже есть на маршрутах, которые работают. Также вот за долгий период времени впервые ожидаем в Донецко-Макеевской агломерации поступления новых троллейбусов. В общем, это чувствительный момент для наших жителей, поэтому продолжим и в дальнейшем уделять этому особое внимание. Ну и, конечно же, проводим ревизию и энергетической составляющей, потому что это тоже является немаловажным. Но здесь мы тоже очень тесно взаимодействуем с компанией ЮЗЭСК, которая, в общем-то, показывает очень хорошие результаты и, конечно, выполняет очень серьезную работу в рамках того, что противник старается постоянно повредить энергетику республики. Ну, а нам необходимо думать следующими периодами времени – в частности следующий отопительный сезон сообщил Пушилин

Также глава ДНР рассказал, какие встречи удалось провести во время его недавнего рабочего визита в Москву.

Из важного – с министерством строительства и ЖКХ, с Иреком Энваровичем Файзуллиным обсудили вопросы как раз и отопительного сезона, и ввода в эксплуатацию жилого фонда – то есть того жилья, которое строится. Также обсудили и отопительный сезон – тоже были соответствующие коррективы со стороны федерального центра даны. Также подписали соглашение с АНО "Общественный капитал" – некоммерческая организация. В общем-то, это один из таких немаловажных документов, который позволит сейчас нашим предприятиям получать дополнительные меры поддержки, сотрудникам получать на этих предприятиях дополнительное внимание и создание необходимых условий труда, а для жителей – еще и улучшение ситуации там, где живут сотрудники предприятий. Это и общественное пространство, и озеленение, и прочее. Такая комплексная задача, если в двух словах. А также еще ряд других встреч был проведен, но не все они публичные, но абсолютно точно полезные для Донецкой Народной Республики рассказал он

Ранее Пушилин сообщил, что освобожденная ВС РФ Константиновка серьезно повреждена, но точная оценка ущерба станет известна после того, как ее разминируют.