Москва1 окт Вести.Спасение от крушения самолета Flydubai рейсом Дубай - Тель-Авив стало божественным чудом, заявил в интервью ИС "Вести" президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.

Он отметил героизм получившего ранения пилота, который смог предпринять действия, чтобы обезвредить преступника и спасти людей.

Очевидно, что это чудесное спасение всех пассажиров этого рейса и в том числе героизм пилота, который, будучи тяжелораненым, открыл дверь кабины, и те четыре человека, которые обезвредили преступника и выровняли самолет, и посадили. Это очевидное чудо. Это благословение. Сейчас мы находимся во время праздника Суккот – время особой радости, особых чудес. И мы на глазах видим такое событие, которое, к сожалению, нечасто происходит в подобных ситуациях, и слава богу, что они вообще случаются крайне редко сказал Борода

Президент ФЕОР отметил, что не припоминает похожих историй.

То, что вот так смогли обезвредить преступника, посадить самолет – я такого вот не припомню. И мы свидетели явного божественного чуда. Всевышний присутствует везде. Мы на самом деле должны видеть его руку везде, даже в обычных событиях. А когда он проявляет такие чудеса, такие события, которые не происходят в обычное время, в обычной ситуации, конечно же, это рука Всевышнего, это его благословение, его желание спасти всех пассажиров этого рейса добавил он

30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия и спустя некоторое время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Как позже выяснилось, на борту произошел конфликт между пилотами: один из них напал с ножом на другого и попытался разбить авиалайнер.