Глава HSBC: Ормузский пролив утратит значение в ближайшие пять лет

Глава HSBC предсказал Ормузскому проливу скорую утрату значения Глава HSBC: Ормузский пролив утратит значение в ближайшие пять лет

Москва20 окт Вести.Ормузский пролив перестанет быть критически важным для поставок энергоносителей с Ближнего Востока в ближайшие пять лет. Такой прогноз сделал глава HSBC Group Жорж Эльхедери, сообщает Reuters. HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation — "Банковская корпорация Гонконга и Шанхая") — один из крупнейших в мире финансовых конгломератов.

На форуме HSBC Future в Дубае Эльхедери обратил внимание на инвестиции в альтернативные энергетические направления, которые сделаны в регионе Персидского залива.

Американо-иранский конфликт выявил значительную зависимость мира от Ормузского пролива, через который до войны проходила пятая часть мировых объемов нефти и СПГ отметил он

По его словам, это вынудило все страны региона для ослабления негативных последствий боевых действий направить средства на строительство трубопроводов до морских портов. Стоимость всех инфраструктурных проектов сейчас оценивается в $1,4 трлн.

Ормуз, вероятно, через пять лет станет ненужным сделал прогноз до 2031 года Жорж Эльхедери

В частности, дубайская компания DP World планирует построить порт на восточном побережье ОАЭ для обхода Ормузского пролива.

При этом Жорж Эльхедери добавил, что страны Аравийского полуострова, вкладываясь в альтернативную логистику, все же надеются на скорое разрешение конфликта между США и Ираном. Проведенные HSBC опросы показывают высокий интерес инвесторов к Персидскому заливу.

Но пока мощность обходных трубопроводов позволяет осуществить поставку энергоносителей лишь в размере двух третей от значений до начала конфликта Вашингтона с Тегераном. Иран предупредил США, что следующей целью для КСИР в случае продолжения конфликта могут стать подводные кабели на дне Ормуза.