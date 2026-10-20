Москва20 октВести.Ормузский пролив перестанет быть критически важным для поставок энергоносителей с Ближнего Востока в ближайшие пять лет. Такой прогноз сделал глава HSBC Group Жорж Эльхедери, сообщает Reuters. HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation — "Банковская корпорация Гонконга и Шанхая") — один из крупнейших в мире финансовых конгломератов.
На форуме HSBC Future в Дубае Эльхедери обратил внимание на инвестиции в альтернативные энергетические направления, которые сделаны в регионе Персидского залива.
Американо-иранский конфликт выявил значительную зависимость мира от Ормузского пролива, через который до войны проходила пятая часть мировых объемов нефти и СПГотметил он
По его словам, это вынудило все страны региона для ослабления негативных последствий боевых действий направить средства на строительство трубопроводов до морских портов. Стоимость всех инфраструктурных проектов сейчас оценивается в $1,4 трлн.
Ормуз, вероятно, через пять лет станет ненужнымсделал прогноз до 2031 года Жорж Эльхедери
В частности, дубайская компания DP World планирует построить порт на восточном побережье ОАЭ для обхода Ормузского пролива.
При этом Жорж Эльхедери добавил, что страны Аравийского полуострова, вкладываясь в альтернативную логистику, все же надеются на скорое разрешение конфликта между США и Ираном. Проведенные HSBC опросы показывают высокий интерес инвесторов к Персидскому заливу.
Но пока мощность обходных трубопроводов позволяет осуществить поставку энергоносителей лишь в размере двух третей от значений до начала конфликта Вашингтона с Тегераном. Иран предупредил США, что следующей целью для КСИР в случае продолжения конфликта могут стать подводные кабели на дне Ормуза.