Глава МИД Германии обвинил Россию в попытках сохранить влияние на Южном Кавказе Глава МИД ФРГ Вадефуль призвал РФ не мешать сближению стран Южного Кавказа с ЕС

Москва17 ноя Вести.Россия пытается сохранить политическое влияние на Южном Кавказе в ущерб интересам его жителей, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в ходе своей поездки в Баку и Ереван 17 ноября. По его словам, президент РФ Владимир Путин не желает признавать европейский порядок и давать государствам самим определять собственное будущее.

Россия, по мнению Вадефуля, пытается препятствовать самостоятельному выбору внешнеполитического курса соседних государств, включая Армению и Азербайджан, сообщает Deutsche Welle (в России СМИ включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

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Йоханн Вадефуль считает, что решение о сближении соседей РФ с Европой "не должно приниматься в Москве". Глава МИД ФРГ обвинил Москву в том, что она "стремится сохранить свое влияние в регионе за счет людей и их будущего". При этом Вадефуль связал события на Кавказе с проводимой Россией политикой, заявив об угрозах из Москвы, упомянув при этом конфликт на Украине.

В Баку министр иностранных дел Германии планировал встретиться с президентом Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым. Визит в Ереван состоится 18 ноября. В Армении у Вадефуля запланированы переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, какой простой вопрос задал своему коллеге из ФРГ Йоханну Вадефулю. Он также отметил, что ответ на него был очень показательным.