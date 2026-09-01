Глава Минтранса РФ Никитин: Армения пока ни от чего формально не отказалась

Глава Минтранса Никитин: Армения пока ни от чего формально не отказалась Глава Минтранса РФ Никитин: Армения пока ни от чего формально не отказалась

Москва1 сен Вести.Власти Армении в своем сотрудничестве с Россией пока ни от чего официально не отказываются. Об этом министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, отвечая на вопрос ИС "Вести" о возможном отказе Армении от стратегического партнерства с Россией в сфере железнодорожных перевозок.

Они ни от чего формально не отказываются. Они что-то заявляют все время, но при этом никаких [отказов] - мы работаем, как работали сказал Никитин

Указывая на продолжение работы России с Арменией, Никитин добавил, что все обязательства исполняются.