Москва25 июн Вести.Беспилотные технологии позволяют решать проблему кадрового дефицита в дорожной отрасли, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Глава Минтранса рассказал о применении цифровых технологий в дорожном строительстве, в частности о системе контроля дорожных фондов (СКДФ), которая позволяет контролировать процесс на всех этапах.

Это базовая цифровая история, в которой содержится информация о всех дорогах, их качестве, сроках ремонта, выделенных средствах. Это основа нашей цифровой дальнейшей деятельности. Дальше следуют у нас цифровые технологии, связанные с проектированием, строительством дорог и, конечно, использованием беспилотных технологий при строительстве. Дорожная отрасль, как и любая другая, испытывает сейчас кадровый дефицит. И в этом смысле автономные беспилотные дорожные машины – это одно из решений отметил Никитин

Ранее министр транспорта рассказал о подготовке закона для транспорта с высокой автоматизацией. По его словам, эта инициатива не имеет аналогов в мире.