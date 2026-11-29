Глава МВД Германии заявил о ежедневных атаках шпионов и диверсантов Глава МВД Германии Добриндт заявил, что страну скрытно атакуют "днем и ночью"

Москва29 ноя Вести.Глава МВД Германии Александр Добриндт сообщил в беседе с газетой Bild о ежедневных атаках на страну, включающих акты шпионажа и саботажа. Министр охарактеризовал ситуацию как ведение гибридной войны, при которой ФРГ подвергается нападениям в круглосуточном режиме. Российская федерация отвергает обвинения в причастности к этим инцидентами.

Германия подвергается атакам. Днем и ночью. Скрытно. В тени заявил он

По словам Добриндта, на территории Европы и Германии сформирован так называемый "теневой фронт". Целью данных действий, как утверждает глава ведомства, является нанесение ущерба объектам инфраструктуры, провоцирование социального раскола и подрыв доверия населения к государственным структурам. Как подчеркнул министр, "противник" стремится не к военному поражению, а к политическому и общественному подчинению страны. В ответ на это Берлин предпринимает комплекс мер по укреплению обороноспособности.

Любой, кто нападает на нас, должен знать: мы будем защищаться и нанесем ответный удар пообещал чиновник

Согласно официальным данным МВД ФРГ, с начала 2026 года в стране зафиксировано 285 случаев шпионажа и 216 инцидентов, связанных с саботажем на объектах энергоснабжения и железных дорогах. Отдельное расследование WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, основанное на анализе сведений Федерального управления уголовной полиции, проведенном в конце августа, указывает на 165 случаев предполагаемых диверсий на инфраструктурных объектах.

Наибольшее количество подобных эпизодов отмечено в Баварии, Нижней Саксонии, а также Северном Рейне — Вестфалии. Немецкие власти относят к категории диверсий любые умышленные вмешательства в научные, экономические, военные или политические процессы, включая поджоги и порчу линий электропередачи.

На фоне роста угроз власти Германии планируют увеличить штат полицейских подразделений, занимающихся борьбой с беспилотниками, до 1 тыс. человек. На закупку необходимого оборудования в бюджете заложено 150 млн евро. Кроме того, разрабатывается закон о кибербезопасности, который позволит правоохранителям перенаправлять трафик, удалять украденную информацию и уничтожать системы атакующей стороны.

Ранее сообщалось о других инцидентах, таких как обнаружение дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле в августе, а также временная приостановка работы аэропорта Кельн-Бонн 28 ноября из-за появления беспилотника. Берлин связывает ряд подобных событий с российскими гибридными операциями, однако российская сторона все обвинения отвергает, называя их провокациями.