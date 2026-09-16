Глава Росреестра раскрыл пользу Геопортала СНГ для граждан Глава Росреестра рассказал, чем может быть полезен пользователям Геопортал СНГ

Москва16 сен Вести.С помощью Геопортала СНГ граждане смогут составлять свои маршруты для путешествий, получать информацию об учебных заведениях, инвестиционных площадках. Главная особенность геопортала - достоверность, вся информация, размещенная на портале, тщательно проверяется. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Олег Скуфинский.

Геопортал СНГ — единая геоинформационная площадка, которая была создана для поиска, распространения, систематизации и оптимизации высококачественных и достоверных, юридически значимых стандартизированных пространственных данных и сервисов в государствах-участниках СНГ. На геопортале есть четыре сервиса для решения жизненных ситуаций в сфере туризма, образования, инвестиций, а также трудоустройства.

По словам главы Росреестра, портал может быть полезен путешественникам в рамках стран Содружества.

Самая простая жизненная ситуация - это желание поехать в путешествие, например, в Республику Беларусь. И очень важная часть геопортала, вообще важная его суть, что эта информация носит достоверный характер, потому что она размещается на геопортале национальным оператором, и прежде чем попасть на платформу, она тщательно проверяется. Поэтому, опираясь на эту информацию, клиент, человек получает достоверную информацию, на основе которой может принимать решение в отношении путешествия. Суть, ядро геопортала - это единая карта сшитая. Значит, человек может строить маршрут по этой по этой карте альтернативых маршрутов, выбирать объекты туристического интереса, получать по ним дополнительную информацию и принимать уже решения сообщил Скуфинский

Особый интерес Геопортал СНГ, как отметил глава ведомства, может предоставлять для будущих студентов.

Информация о высших учебных заведениях, не только о высших учебных заведениях нашей страны, но и возможности размещения, будь то общежития - по сути арендуемые объекты, - они также на портале размещены, и вот такие потенциальные студенты, они могут также пользоваться геопорталом для получения этой информации поделился он

Для инвесторов, по словам Скуфинского, на Геопортале СНГ также созданы специальные сервисы.

Если специальный сервис "Я — инвестор", информация об инвестиционных площадках и возможностях на те территории Российской Федерации размещена на геопортале. Поэтому потенциальные партнеры-инвесторы со стороны наших партнеров с СНГ, опираясь на эту информацию, могут реализовывать свои замыслы, инвестиционные проекты и пользоваться этим сервисом добавил глава ведомства

Ранее глава Росреестра рассказал, какие страны уже предоставили данные для Геопортала СНГ. По его словам, на текущий момент данные есть о трех государствах.