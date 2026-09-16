Москва16 сенВести.С помощью Геопортала СНГ граждане смогут составлять свои маршруты для путешествий, получать информацию об учебных заведениях, инвестиционных площадках. Главная особенность геопортала - достоверность, вся информация, размещенная на портале, тщательно проверяется. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Олег Скуфинский.
Геопортал СНГ — единая геоинформационная площадка, которая была создана для поиска, распространения, систематизации и оптимизации высококачественных и достоверных, юридически значимых стандартизированных пространственных данных и сервисов в государствах-участниках СНГ. На геопортале есть четыре сервиса для решения жизненных ситуаций в сфере туризма, образования, инвестиций, а также трудоустройства.
По словам главы Росреестра, портал может быть полезен путешественникам в рамках стран Содружества.
Самая простая жизненная ситуация - это желание поехать в путешествие, например, в Республику Беларусь. И очень важная часть геопортала, вообще важная его суть, что эта информация носит достоверный характер, потому что она размещается на геопортале национальным оператором, и прежде чем попасть на платформу, она тщательно проверяется. Поэтому, опираясь на эту информацию, клиент, человек получает достоверную информацию, на основе которой может принимать решение в отношении путешествия. Суть, ядро геопортала - это единая карта сшитая. Значит, человек может строить маршрут по этой по этой карте альтернативых маршрутов, выбирать объекты туристического интереса, получать по ним дополнительную информацию и принимать уже решениясообщил Скуфинский
Особый интерес Геопортал СНГ, как отметил глава ведомства, может предоставлять для будущих студентов.
Информация о высших учебных заведениях, не только о высших учебных заведениях нашей страны, но и возможности размещения, будь то общежития - по сути арендуемые объекты, - они также на портале размещены, и вот такие потенциальные студенты, они могут также пользоваться геопорталом для получения этой информацииподелился он
Для инвесторов, по словам Скуфинского, на Геопортале СНГ также созданы специальные сервисы.
Если специальный сервис "Я — инвестор", информация об инвестиционных площадках и возможностях на те территории Российской Федерации размещена на геопортале. Поэтому потенциальные партнеры-инвесторы со стороны наших партнеров с СНГ, опираясь на эту информацию, могут реализовывать свои замыслы, инвестиционные проекты и пользоваться этим сервисомдобавил глава ведомства
Ранее глава Росреестра рассказал, какие страны уже предоставили данные для Геопортала СНГ. По его словам, на текущий момент данные есть о трех государствах.