Глава Росреестра рассказал, какие страны предоставили данные для Геопортала СНГ Скуфинский раскрыл, какие страны уже представили данные для Геопортала СНГ

Москва16 сен Вести.Геопортал стран СНГ с начала 2026 года был запущен в промышленную эксплуатацию, на сегодняшний день стоит вопрос о наполнении сервиса необходимыми данными со стороны государств-участников объединения. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Олег Скуфинский.

Геопортал СНГ - единая геоинформационная площадка, которая была создана для поиска, распространения, систематизации и оптимизации высококачественных и достоверных, юридически значимых стандартизированных пространственных данных и сервисов в государствах-участниках СНГ.

Стоит основной вопрос о наполнении Геопортала необходимыми данными для работы сервиса. Сегодня такие данные предоставлены со стороны Российской Федерации, Белоруссии и Кыргызстана. К концу года мы ожидаем данные от Казахстана и Таджикистана. Что касается Армении и Узбекистана, то вопрос еще находится в проработке. Но тем не менее, мы все эти вопросы командно с коллегами обсуждаем и вырабатываем необходимые решения сказал Скуфинский

Глава Росреестра сообщил, что партнеры из СНГ смогут обмениваться данными в рамках портала фактически в режиме онлайн.

Скорость обмена данными определяется размещением информации на портале. Если информация на портале размещена, то доступ к этой информации занимает буквально минуту. Это режим онлайн фактически добавил он

Также Скуфинский рассказал в интервью, чем может быть полезен пользователям Геопортал СНГ.

Кроме того, глава Росреестра отметил, что Россия укрепила свой технологический суверенитет во многих сферах деятельности.