Москва19 сенВести.Национальный банк Украины (НБУ) готовит ответ на иск главы государственной компании "Укрпочта" Игоря Смилянского, который требует отменить решение о его увольнении в связи с профнепригодностью. Об этом сообщила пресс-служба регулятора, сообщение приводит телеканал "Общественное".
Нами будут поданы в суд все надлежащие доказательства, объяснения и обоснования в подтверждение законности решения регуляторазаявили в НБУ
В Нацбанке подтвердили получение постановления Киевского окружного административного суда по иску Смилянского. Подготовительное заседание назначено на 26 октября.
Регулятор заявил, что готов отстаивать законность своего решения. В НБУ подчеркнули, что оценка профессиональной пригодности руководителей финансовых учреждений и поставщиков платежных услуг является частью надзорных полномочий Нацбанка.
В июне Смилянский назвал "козлами" недовольных его зарплатой украинцев. Ранее он говорил, что получает в месяц 16 тысяч долларов после налогов.