Глава "Укрпочты" подал в суд на Нацбанк из-за решения об увольнении Нацбанк Украины готовит ответ главе "Укрпочты", подавшему в суд из-за увольнения

Москва19 сен Вести.Национальный банк Украины (НБУ) готовит ответ на иск главы государственной компании "Укрпочта" Игоря Смилянского, который требует отменить решение о его увольнении в связи с профнепригодностью. Об этом сообщила пресс-служба регулятора, сообщение приводит телеканал "Общественное".

Нами будут поданы в суд все надлежащие доказательства, объяснения и обоснования в подтверждение законности решения регулятора заявили в НБУ

В Нацбанке подтвердили получение постановления Киевского окружного административного суда по иску Смилянского. Подготовительное заседание назначено на 26 октября.

Регулятор заявил, что готов отстаивать законность своего решения. В НБУ подчеркнули, что оценка профессиональной пригодности руководителей финансовых учреждений и поставщиков платежных услуг является частью надзорных полномочий Нацбанка.

В июне Смилянский назвал "козлами" недовольных его зарплатой украинцев. Ранее он говорил, что получает в месяц 16 тысяч долларов после налогов.