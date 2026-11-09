Москва9 нояВести.В Балтийском море на один российский военный корабль приходится четыре корабля НАТО, сообщает Sky News со ссылкой на командующего Военно-морскими силами Финляндии, контр-адмирала Туомаса Тииликайнена.
Глава ВМС Финляндии отметил, что в Балтийском море НАТО внимательно следит за действиями российского флота, а тот, в свою очередь, наблюдает за активностью НАТО.
Представитель НАТО заявил, что в Балтийском море обычно на каждый российский военный корабль приходится как минимум три корабля НАТО, и в настоящее время это соотношение, как полагают, составляет примерно 4:1говорится на сайте телеканала
Тииликайнен также заявил, что Россия не видит необходимости наращивать свое присутствие или боеготовность в Балтийском море.
Ситуацию в Балтийском море финский адмирал охарактеризовал как напряженную, но стабильную, и подчеркнул, что нынешняя напряженность не должна становиться поводом для дальнейшей эскалации.