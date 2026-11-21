Главком КСИР посетил новый подземный комплекс для хранения и запуска ракет

Главком КСИР посетил новый подземный ракетный город Главком КСИР посетил новый подземный комплекс для хранения и запуска ракет

Москва21 ноя Вести.Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана проинспектировало тоннели, склады и площадки нового подземного комплекса для хранения и запуска ракет. Видео и фотографии с объекта опубликовала иранская гостелерадиокомпания.

Инспекцию провел главнокомандующий КСИР Ахмад Вахиди, а также командующий аэрокосмическими силами корпуса Сейед Маджид Мусави.

То, что происходит с противником, – это только начало пути. Вы увидите унижение и бессилие противника, правда восторжествует над ложью заявил Вахиди

Ранее КСИР уже презентовали средствам массовой информации свой новый "ракетный город" под землей. Больше недели назад его посетил начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи.