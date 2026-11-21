Москва21 нояВести.Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана проинспектировало тоннели, склады и площадки нового подземного комплекса для хранения и запуска ракет. Видео и фотографии с объекта опубликовала иранская гостелерадиокомпания.
Инспекцию провел главнокомандующий КСИР Ахмад Вахиди, а также командующий аэрокосмическими силами корпуса Сейед Маджид Мусави.
То, что происходит с противником, – это только начало пути. Вы увидите унижение и бессилие противника, правда восторжествует над ложьюзаявил Вахиди
Ранее КСИР уже презентовали средствам массовой информации свой новый "ракетный город" под землей. Больше недели назад его посетил начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи.