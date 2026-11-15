WSJ: разведка США предполагает наличие у Ирана до 2,5 тыс. ракет

Разведка США полагает, что у Ирана может быть до 2,5 тыс. ракет WSJ: разведка США предполагает наличие у Ирана до 2,5 тыс. ракет

Москва15 ноя Вести.Американская разведка располагает данными, что в распоряжении Ирана может быть от 1,5 до 2,5 тыс. ракет. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Уточняется, что наличие ракет у Ирана означает возможность нанесения ударов в случае полномасштабной войны.

Американское разведывательное сообщество оценивает количество иранских ракет в арсеналах в 1,5 тыс. - 2,5 тыс. ракет отмечается в публикации

Подчеркивается, что Иран также сохранил мощности для восполнения запасов ракет. Кроме того, Тегеран обладает множеством дронов и ракет ближнего радиуса действия.

10 ноября Корпус стражей исламской революции Ирана ввел в эксплуатацию новый подземный ракетный объект, где размещены пусковые установки, а также арсенал баллистических и крылатых ракет.