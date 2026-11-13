Москва13 ноя Вести.Запасы иранского вооружения превосходят запасы США. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Он напомнил, что иранская "ситуация" для США более интересна, чем украинская.

Ну, у Соединенных Штатов есть свои интересы, и они действуют исходя из них. Для них Иран, конечно, важнее вне всяких сомнений, чем то, что происходит на Украине. Это очевидная вещь. Сейчас, тем более, американцы признают, что у них, если не ошибаюсь, Patriot... Они могут делать в год где-то несколько сотен штук. Они не могут пополнить полностью арсенал, а в то же время, по их же данным, например, иранцы имеют на сегодняшний день различной дальности баллистических ракет... Порядка 1 700 (штук), плюс каждый месяц делают 50 новых баллистических ракет, потому что производство существует. Естественно, это поднимает вопрос о необходимости защиты средств ПВО и противоракетной обороны непосредственно для американцев... Это для них актуально