Голикова: регионы отрабатывают риски в межнациональной сфере за четыре часа

Голикова назвала срок отработки регионами рисков в межнациональной сфере Голикова: регионы отрабатывают риски в межнациональной сфере за четыре часа

Москва8 ноя Вести.Российские регионы сократили время реагирования на риски в межнациональной сфере с десяти дней до четырех часов. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По ее словам, власти отслеживают появление оскорблений и призывов в социальных сетях, а региональные службы оперативно реагируют на потенциально конфликтные ситуации.

Из 10 дней мы ушли в 4 часа в отработку, и мы реально видим эффект. Что особенно важно в ситуации, когда именно социальные сети противник использует и для попыток раскачать ситуацию, и для вербовки несовершеннолетних рассказала Голикова

Ранее Павел Зарубин показал, как прошла репетиция церемонии вручения государственных наград и премий в День народного единства в Кремле.