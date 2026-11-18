Москва18 нояВести.Госдепартамент США одобрил возможную продажу Албании двух реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 12 блоков управляемых ракет к ним и сопутствующего оборудования стоимостью $210 млн.
Госдепартамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Албании высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 (HIMARS) и сопутствующего оборудования. Общая стоимость составляет $210 млнотмечает Госдеп
Албания запросила также покупку шести транспортно-пусковых контейнеров с управляемыми ракетами M31A2 с унитарной боевой частью и шести контейнеров с ракетами M30A2 с альтернативной боевой частью.
Между тем ракета HIMARS, используемая ВСУ, является простейшей целью для российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" и сбивается одной ракетой.