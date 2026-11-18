США продадут Албании две РСЗО HIMARS и 12 блоков ракет

Госдеп одобрил продажу Албании двух РСЗО HIMARS и 12 блоков ракет к ним США продадут Албании две РСЗО HIMARS и 12 блоков ракет

Москва18 ноя Вести.Госдепартамент США одобрил возможную продажу Албании двух реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 12 блоков управляемых ракет к ним и сопутствующего оборудования стоимостью $210 млн.

Госдепартамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Албании высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 (HIMARS) и сопутствующего оборудования​​​. Общая стоимость составляет $210 млн отмечает Госдеп

Албания запросила также покупку шести транспортно-пусковых контейнеров с управляемыми ракетами M31A2 с унитарной боевой частью и шести контейнеров с ракетами M30A2 с альтернативной боевой частью.

Между тем ракета HIMARS, используемая ВСУ, является простейшей целью для российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" и сбивается одной ракетой.