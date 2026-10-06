Американские военные провели для Рубио экскурсию по борту, летающему у РФ

Госсекретарю США Марко Рубио показали самолет-разведчик P-8A Poseidon в Исландии Американские военные провели для Рубио экскурсию по борту, летающему у РФ

Москва6 окт Вести.Госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Исландию посетил авиабазу Кефлавик и ознакомился с возможностями американского противолодочного самолета-разведчика P-8A Poseidon. Об этом сообщил помощник госсекретаря Дилан Джонсон.

Военные провели для главы американской дипломатии экскурсию по борту, который регулярно выполняет разведывательные полеты в Арктическом регионе и вблизи российских берегов в районе Мурманской области. В ходе презентации представителям США продемонстрировали высокочувствительную оптическую аппаратуру самолета, способную распознавать объекты с больших высот и расстояний.

Поездка Рубио в Рейкьявик проходит в рамках европейского турне, включающего также визиты в Грецию и Португалию.