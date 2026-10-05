Москва5 окт Вести.Администрация США приняла решение предоставить Эстонии 13 американских БПЛА Skydio X10D, предназначенных для разведки. Об этом сообщил портал Delfi.

Уточняется, что соответствующий договор о передаче подписали гендир департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар и посол США Роман Пипко.

В публикации говорится, что БПЛА оснащены камерами тепловизионного контроля, позволяющими наблюдать за труднодоступными зонами в любое время. Кроме того, американские дроны способны преодолевать значительные дистанции и долго сохранять заряд батареи.

Ранее сообщалось, что командование НАТО подготовило новый план обороны на восточном фланге с применением дронов и искусственного интеллекта.