Москва25 сенВести.На контрольно-пропускном пункте "Дарьяли" между Грузией и Россией эвакуировали граждан и сотрудников по причине повышения уровня воды в долине Девдоракского ледника, сообщает грузинское МВД.
Уточняется, что в долине Девдораки сработали системы оповещения, зафиксировав повышение уровня воды в устье реки. По этой причине граждан, сотрудников патрульной полиции, таможенников, пограничников и работников частных компаний эвакуировали в безопасное место.
Кроме того, движение автомобилей в обоих направлениях ограничили по соображениям безопасности.
В августе с территории КПП "Дарьяли" уже эвакуировали людей после сигнала тревоги, поступившего от системы в Девдоракском ущелье.