На грузино-российской границе эвакуировали граждан и сотрудников КПП

Граждан и работников КПП эвакуировали на границе между Грузией и Россией На грузино-российской границе эвакуировали граждан и сотрудников КПП

Москва25 сен Вести.На контрольно-пропускном пункте "Дарьяли" между Грузией и Россией эвакуировали граждан и сотрудников по причине повышения уровня воды в долине Девдоракского ледника, сообщает грузинское МВД.

Уточняется, что в долине Девдораки сработали системы оповещения, зафиксировав повышение уровня воды в устье реки. По этой причине граждан, сотрудников патрульной полиции, таможенников, пограничников и работников частных компаний эвакуировали в безопасное место.

Кроме того, движение автомобилей в обоих направлениях ограничили по соображениям безопасности.

В августе с территории КПП "Дарьяли" уже эвакуировали людей после сигнала тревоги, поступившего от системы в Девдоракском ущелье.