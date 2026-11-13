Грета Тунберг рассмеялась, узнав о продолжении климатических протестов в ФРГ Грета Тунберг засмеялась, узнав, что в ФРГ продолжаются климатические протесты

Москва13 ноя Вести.Активистка Грета Тунберг рассмеялась, когда узнала, что в Германии до сих пор проходят акции протеста Fridays for Future против изменения климата, пишет немецкое издание RND со ссылкой на документальный фильм с интервью активистки, снятый минувшим летом.

Тунберг основала движение Fridays for Future, которое организует климатические протесты в Европе. Сейчас активистка больше внимания уделяет пропалестинским акциям.

Как отмечает RND, 23-летняя шведка в ходе интервью "отреагировала со смехом и недоверчивыми вопросами" на тот факт, что в Германии до сих пор проходят климатические протесты.

Правда? Они до сих пор это делают? цитирует издание ее реакцию на вопрос

Неожиданная реакция Тунберг, попавшая на видео, уже спровоцировала широкое обсуждение в соцсетях и СМИ.

В июле Грета Тунберг приклеила себя к асфальту у офиса Rheinmetall в Берлине, протестуя против деятельности оборонного завода, против использования германского оружия в конфликтах по всему миру и против действий Израиля в секторе Газа.