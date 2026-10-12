В группе "Самолет" заявили о штатной работе после введения санкций Евросоюзом

Группа "Самолет" рассказала о работе после введения санкций ЕС В группе "Самолет" заявили о штатной работе после введения санкций Евросоюзом

Москва12 окт Вести.Группа "Самолет" продолжает операционную деятельность в плановом режиме после введения санкций Европейским союзом (ЕС). Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Группа "Самолет" продолжает вести всю операционную работу в плановом режиме проинформировали в пресс-службе

В сообщении сказано, что строительная отрасль России почти на 100% использует российские материалы и оборудование, и группа "Самолет" не является исключением.

В компании отметили, что изучают официальный релиз ЕС, а после получения всех нужных материалов и анализа причин введения ограничительных мер смогут дать комментарий по существу.

Группа "Самолет" - девелоперская компания, работающая в сфере строительства и управления недвижимостью.

Накануне в Евросоюзе утвердили 22-й пакет антироссийских санкций. По европейские ограничения попали 1,6 тыс. компаний и физических лиц, которые связаны с оборонным сектором. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, это самое масштабное расширение санкционного списка ЕС с начала украинского конфликта.