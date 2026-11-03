Губерниев: я комментирую не для Родниной, а для остальных россиян

Губерниев ответил Родниной на критику за манеру комментировать Губерниев: я комментирую не для Родниной, а для остальных россиян

Москва3 ноя Вести.Комментатор Дмитрий Губерниев ответил трехкратной олимпийской чемпионке, депутату Госдумы Ирине Родниной, которая раскритиковала его манеру комментировать спортивные состязания, передает Sport24.

По словам Родниной, он громко кричит во время биатлонных репортажей.

Кричал, кричу и буду кричать. Я комментирую не для Родниной, которую безмерно люблю и уважаю, а для всех остальных миллионов россиян. Если Ирина Константиновна раздражается, то это приятная эмоция сказал Губерниев

Ранее Губерниев назвал место в Москве, где тысячи людей могли бы кататься на лыжах.