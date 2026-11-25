В США компанию Huawei признали виновной в краже технологий и обходе санкций

Huawei признали виновной по делу о краже технологий и обходе санкций США В США компанию Huawei признали виновной в краже технологий и обходе санкций

Москва25 ноя Вести.В США китайскую компанию Huawei и ее дочерние структуры признали виновными по делу о нарушении санкций против Ирана и краже технологий, следует из документов, находящихся в распоряжении РИА Новости.

В материалах также указано, что суд назначил вынесение приговора на 4 сентября следующего года.

По некоторым данным, Huawei в 2008–2018 годах скрывала от банков HSBC, Standard Chartered Bank и BNP Paribas свои связи со структурой Skycom, а также характер транзакций, которые проводили через американскую финансовую систему в интересах Ирана.

Эпизоды о краже коммерческих тайн, в свою очередь, охватывали период с 2000 по 2020 год. Компанию обвиняли в том, что она нелегально добывала закрытые технологии у американских фирм

Ранее Илон Маск оскорбил руководство OpenAI и обвинил его в краже технологий. Поводом для конфликта стало решение компании прекратить сотрудничество с сервисом Cursor из-за его перехода под контроль SpaceX.