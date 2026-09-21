Москва21 сен Вести.Перенос столицы из Москвы в другие регионы РФ - сложное и неэффективное решение, подобная практика в ряде стран ни к чему не привела. Такое мнение выразил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на ХI Московском финансовом форуме (МФФ), передает ТАСС.

Я думаю, что это не самое простое и не самое эффективное решение. Такая практика в ряде стран показала, что это ни к чему не приводит сказал мэр

По мнению Сергея Cобянина, кроме расходов федерального бюджета, эффективность от такого решения практически близка к нулю.