Москва27 сен Вести.Анализируя итоги проведения выборов в России, настоятель Введенского храма г. Каширы иерей Валерий Сосковец в интервью ИС "Вести" рассказал о том, что выборная система управления имеет глубокие библейские корни.

Он подчеркнул, что историческая траектория развития стран на протяжении тысячелетий, начиная с древнейших времен, напрямую зависит от итогов выборов.

На самом деле вот эта система выборная, она ведь взялась не вчера и не в прошлом веке. Вообще ее установление есть в Библии. Еще за двенадцать веков до Рождества Христова, вот в книге Второзаконие сказано: "Изберите из колен ваших мужей мудрых, разумных, испытанных, и я поставлю их начальниками вашими". Вообще монархия, она возникает спустя четыре столетия и как бы вопреки этому всему. Потому что в Первой книге Царств, там напротив сказано, когда приходят к Самуилу люди, народ приходит, говорит: "Дай нам царя, чтоб судил нас, как все прочие народы". И Самуилу не понравилось, он молится Богу. И Бог говорит ему: "Это они не тебя отвергли. Это они меня отвергли, чтобы я не царствовал над ними". Поставь им царя. Независимо ни от чего, вообще последствия выборов всегда и обязательно влияют рассказал иерей

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что запугать Россию невозможно и очереди на избирательных участках во время выборов подтверждают это. Российский лидер поблагодарил сограждан за активное участие в прошедшей избирательной кампании и отметил, что предпринимались попытки сорвать выборы в Госдуму.