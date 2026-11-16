Москва16 нояВести.Индийского высокопоставленного военного обвиняют в предоставлении секретных данных пакистанской шпионке, которая в обмен присылала ему свои интимные фотографии. Об этом сообщает The Times of India, ссылаясь на обвинительное заключение полиции Дели.
По версии следствия, разглашение военной тайны происходило с 12 января по 1 апреля 2026 года, когда офицер поддерживал связь с представительницей пакистанской разведки.
Как утверждается, за это время шпионка смогла выведать информацию о расположении военных объектов Индии, о пропускном ресурсе авиабазы Лех и применении БПЛА в рядах вооруженных сил Индии.
Предполагаемая шпионка поддерживала связь с военнослужащим через номер, который зарегистрирован в штате Гуджарат. Противоправная деятельность офицера была выявлена после проверки его гаджета.
Военнослужащему предъявлены обвинения, связанные с разглашением гостайны. Материалы дела направлены в суд.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что впервые в истории все штаты и округа страны свободны от боевиков-маоистов.