Индийского офицера уличили в раскрытии секретных данных в обмен на интим-фото The Times of India: офицер раскрыл военные тайны шпиону в обмен на интим-фото

Москва16 ноя Вести.Индийского высокопоставленного военного обвиняют в предоставлении секретных данных пакистанской шпионке, которая в обмен присылала ему свои интимные фотографии. Об этом сообщает The Times of India, ссылаясь на обвинительное заключение полиции Дели.

По версии следствия, разглашение военной тайны происходило с 12 января по 1 апреля 2026 года, когда офицер поддерживал связь с представительницей пакистанской разведки.

Как утверждается, за это время шпионка смогла выведать информацию о расположении военных объектов Индии, о пропускном ресурсе авиабазы Лех и применении БПЛА в рядах вооруженных сил Индии.

Предполагаемая шпионка поддерживала связь с военнослужащим через номер, который зарегистрирован в штате Гуджарат. Противоправная деятельность офицера была выявлена после проверки его гаджета.

Военнослужащему предъявлены обвинения, связанные с разглашением гостайны. Материалы дела направлены в суд.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что впервые в истории все штаты и округа страны свободны от боевиков-маоистов.