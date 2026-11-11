Москва11 ноя Вести.Индия упрощает визовую систему, чтобы привлечь больше иностранных туристов, студентов и медицинских работников, а также упростить деловые поездки. Об этом пишет Bloomberg.

Министерство внутренних дел страны опубликовало соответствующее заявление в среду.

Уточняется, что число основных категорий виз сократится с 13 до 9, подкатегорий с 49 до 23. Кроме того, бланки заявлений значительно сократят: количество полей уменьшится на 65–70%.

Как пояснили в МВД Индии, изменения устранят дублирование типов виз и сделают систему для въезжающих проще.

Индийские власти ожидают, что реформа повлияет на число иностранных туристов, расширит возможности медицинского туризма, а также увеличит приток студентов из других страх. Объединив категории и сократив объем информации для заявителей, власти рассчитывают ускорить подачу заявок и снизить путаницу при выборе визы.

По данным Bloomberg, обновление связано со стремлением Индии извлечь выгоду из растущей популярности страны как туристического направления и ее статуса крупного поставщика доступной медицинской помощи и образования.

Россияне могут оформить бесплатную 30-дневную визу в Индию, а также платные визы на год и на пять лет.

Ранее Россия предложила Индии увеличить число авиарейсов между странами.