Россия и Индия решили отказаться от переговоров по безвизу для тургрупп

Россия и Индия решили не продолжать переговоры о групповом безвизе Россия и Индия решили отказаться от переговоров по безвизу для тургрупп

Москва31 окт Вести.Россия и Индия решили не продолжать работу над соглашением о безвизовом режиме при поездках туристических групп, заявил ТАСС руководитель консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

В прошлом году посол Индии в России говорил, что 30-дневный безвизовый режим для тургрупп из РФ могут ввести до конца 2025 года. В сентябре замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщал, что диалог по групповому безвизу продолжается.

...По итогам консультаций стороны согласились не продолжать работу над этим документом сказал Климов

Он пояснил, что разработка соглашения стала нетривиальной задачей, так как Индия ранее не практиковала заключение международных договоров о групповых безвизовых поездках.

Сейчас россияне могут оформить бесплатную 30-дневную визу в Индию, а также платные визы на год и на пять лет.

На прошлой неделе Россия предложила Индии увеличить число авиарейсов между странами.