Москва26 ноя Вести.Небольшие группы иностранных наемников, в составе которых граждане Соединенных Штатов и Латинской Америки, были переброшены под Красный Лиман из-за больших потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника, малые группы - "двойки-тройки пехотинцев".

Из-за колоссальных потерь в 53-й и 63-й бригадах ВСУ, понесенных в ходе попытки механизированного прорыва, командование третьего армейского корпуса перебрасывает на участок малые группы иностранных наемников. В этот раз – не только латиноамериканцев, но и граждан США сказал источник

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что бойцы ВС РФ отражают контратаки противника в окрестностях Красного Лимана и в районе самого города. Он также отметил, что в зоне боев у города остается много участков с серыми зонами из-за огромного числа дронов.