Иноземцев об авиадвигателе ПД-14: высокая экономичность и сниженная стоимость

Иноземцев рассказал, чем уникален авиадвигатель ПД-14 Иноземцев об авиадвигателе ПД-14: высокая экономичность и сниженная стоимость

Москва18 сен Вести.Генеральный директор — генеральный конструктор ОАО "Авиадвигатель" Александр Иноземцев заявил ИС "Вести", что двигатель ПД-14 соответствует современным экологическим характеристикам и обеспечит самолетам эффективную эксплуатацию.

По его словам, двигатель ПД-14 пятого поколения на сегодня - самый современный в гражданской авиации России.

Более высокая экономичность, сниженная стоимость жизненного цикла, современные экологические характеристики, которые постоянно ужесточаются. Он всему этому соответствует перечислил Иноземцев

По его словам, ПД-24 не уступает иностранным конкурентам.

Ни в чем не уступает нашим западным конкурентам и обеспечит самолету эффективную эксплуатацию заявил Иноземцев

В Мипромторге сообщали, что двигатели ПД-14 устанавливаются в самолеты М-21.

Ранее в Ростехе назвали сроки передачи первых самолетов с двигателями ПД-8 и ПД-14.