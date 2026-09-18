Москва18 сенВести.Генеральный директор — генеральный конструктор ОАО "Авиадвигатель" Александр Иноземцев заявил ИС "Вести", что двигатель ПД-14 соответствует современным экологическим характеристикам и обеспечит самолетам эффективную эксплуатацию.
По его словам, двигатель ПД-14 пятого поколения на сегодня - самый современный в гражданской авиации России.
Более высокая экономичность, сниженная стоимость жизненного цикла, современные экологические характеристики, которые постоянно ужесточаются. Он всему этому соответствуетперечислил Иноземцев
По его словам, ПД-24 не уступает иностранным конкурентам.
Ни в чем не уступает нашим западным конкурентам и обеспечит самолету эффективную эксплуатациюзаявил Иноземцев
В Мипромторге сообщали, что двигатели ПД-14 устанавливаются в самолеты М-21.
Ранее в Ростехе назвали сроки передачи первых самолетов с двигателями ПД-8 и ПД-14.