Институт Русского языка РАН добавил имя Шумахера в список нарицательных Mash на спорте: институт Русского языка внес слово "шумахер" в словарь

Москва5 сен Вести.Институт Русского языка РАН добавил имя автогонщика Михаэля Шумахера в список нарицательных, как синоним слову "лихач". Об этом сообщило интернет-издание Mash на спорте.

Институт Русского языка РАН добавил имя легендарного гонщика в словарь с пояснением, что … теперь — это синоним "лихача" говорится в сообщении, опубликованном в канале СМИ в мессенджере МАХ

Михаэль Шумахер — немецкий автогонщик, 7-кратный чемпион мира "Формулы-1". Считается одним из лучших гонщиков "Формулы-1" в истории, а также является обладателем многочисленных рекордов чемпионата мира "Ф-1".

В декабре 2013 года немец получил тяжелую травму во время катания на лыжах в Альпах. С тех пор он не появляется на публике и по-прежнему восстанавливается. В январе 2026 года стало известно, что Шумахер может передвигаться на инвалидной коляске по дому.