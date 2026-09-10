Москва10 сен Вести.Индекс промышленного производства в Германии находится на исторически низком уровне. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Если говорить про экономику Европы, то мы увидели уже снижение спроса на газ, что являлось ответом на высокие цены. Кроме того, тревожная ситуация в таком показателе, как индекс промышленного производства. В отдельный месяц он, конечно, демонстрировал так называемый рост, но если можно назвать рост на 0,1-0,2%, то да, рост наблюдался. Но, тем не менее, индекс промышленного производства в таких крупных державах промышленных, как Германия, находится на исторически низких уровнях