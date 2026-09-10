Москва10 сенВести.Индекс промышленного производства в Германии находится на исторически низком уровне. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Если говорить про экономику Европы, то мы увидели уже снижение спроса на газ, что являлось ответом на высокие цены. Кроме того, тревожная ситуация в таком показателе, как индекс промышленного производства. В отдельный месяц он, конечно, демонстрировал так называемый рост, но если можно назвать рост на 0,1-0,2%, то да, рост наблюдался. Но, тем не менее, индекс промышленного производства в таких крупных державах промышленных, как Германия, находится на исторически низких уровняхсказал он
Ранее сообщалось, что партия "Альтернатива для Германии" выступает за хорошие отношения с Москвой, так как немецкая экономика в большей степени зависит от энергоресурсов из России.