Москва31 июлВести.Иранская армия заявила, что нанесла удары по военным объектам на авиабазе "Ахмад аль-Джабер" в Кувейте. Заявление передал телеканал Press TV.
По утверждению иранской стороны, дроны-камикадзе поразили ангары с истребителями, системы спутниковой связи и склады оборудования на территории авиабазы.
Иранская армия объявила, что... несколько часов назад ее дроны-камикадзе нанесли удар по … авиабазе "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейтеговорится в публикации
Кроме того, как заявляет Иран, в ночь на пятницу были нанесены удары по объектам критической инфраструктуры на американской военной базе Шейх-Иса в Бахрейне.