Press TV: Иран заявил об ударах по авиабазе и ангарам с истребителями в Кувейте

Иран атаковал ангары с истребителями на территории Кувейта Press TV: Иран заявил об ударах по авиабазе и ангарам с истребителями в Кувейте

Москва31 июл Вести.Иранская армия заявила, что нанесла удары по военным объектам на авиабазе "Ахмад аль-Джабер" в Кувейте. Заявление передал телеканал Press TV.

По утверждению иранской стороны, дроны-камикадзе поразили ангары с истребителями, системы спутниковой связи и склады оборудования на территории авиабазы.

Иранская армия объявила, что... несколько часов назад ее дроны-камикадзе нанесли удар по … авиабазе "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте говорится в публикации

Кроме того, как заявляет Иран, в ночь на пятницу были нанесены удары по объектам критической инфраструктуры на американской военной базе Шейх-Иса в Бахрейне.