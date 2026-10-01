Багаи: Иран и Оман направят договор по Ормузу в международный орган

Иран и Оман намерены направить договор по Ормузу в международный орган Багаи: Иран и Оман направят договор по Ормузу в международный орган

Москва8 окт Вести.Иран и Оман достигли договоренности по вопросу безопасных коридоров для судоходства в Ормузском проливе, соответствующий договор стороны собираются направить в международный орган, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

Он отметил, что этот шаг будет предпринят в ближайшее время.

Консультации между Тегераном и Маскатом прошли успешно, стороны достигли договоренности относительно географических координат безопасных коридоров цитирует его агентство IRNA

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что транспортный коллапс в Ормузском проливе может стать причиной глобального продовольственного кризиса. По словам генсекретаря Международной торговой палаты (ICC) Джона Дентона, если пролив останется заблокирован, цены на зерно могут вырасти на 80%.