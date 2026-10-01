Москва8 октВести.Иран и Оман достигли договоренности по вопросу безопасных коридоров для судоходства в Ормузском проливе, соответствующий договор стороны собираются направить в международный орган, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.
Он отметил, что этот шаг будет предпринят в ближайшее время.
Консультации между Тегераном и Маскатом прошли успешно, стороны достигли договоренности относительно географических координат безопасных коридоровцитирует его агентство IRNA
Ранее газета The Wall Street Journal написала, что транспортный коллапс в Ормузском проливе может стать причиной глобального продовольственного кризиса. По словам генсекретаря Международной торговой палаты (ICC) Джона Дентона, если пролив останется заблокирован, цены на зерно могут вырасти на 80%.