Иран открыл воздушное пространство для самолета с российскими переговорщиками Самолет делегации РФ летел в Абу-Даби через воздушное пространство Ирана

Москва10 ноя Вести.Иран открыл свое воздушное пространство и пропустил самолет с российскими переговорщиками, который направлялся на переговоры в Абу-Даби. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Денис Давыдов.

Российские переговорщики летели по максимально короткому на сегодняшний день маршруту. Известно, что сейчас происходит вокруг Ирана. Так вот, Иран для российского самолета открыл свое воздушное пространство. Наш самолет пролетел над его территорией сообщил журналист

Двухдневные переговоры по украинскому вопросу между представителями России, США и Украины начнутся в столице ОАЭ в 11.50 по местному времени (10.50 мск).