Ирландский аналитик резко высказался о Кае Каллас из-за ее слов об СССР В Ирландии обвинили Каю Каллас в незнании истории Второй мировой войны

Москва24 ноя Вести.Ирландский аналитик Филип Пилкингтон в своих социальных сетях осудил главу евродипломатии Каю Каллас за сомнения в роли СССР в победе над нацизмом.

Люди смеются над Кайей Каллас, потому что считают ее идиоткой. Ее семья принадлежала к номенклатуре, хотя сама она постоянно говорит о советском угнетении. <…> Да, она необразованна написал он в соцсети X

В сентябре, во время выступления на мероприятии Института Евросоюза (ЕС) по исследованиям безопасности, Каллас заявила, что слова президента России Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой войне удивили ее и "должны вызывать вопросы" у тех, кто "знает историю".

Ранее сообщалось, что Каллас все "больше становится обузой для Евросоюза".