Иск ЦБ РФ против Европарламента по Украине зарегистрирован в суде ЕС Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России против механизма финансирования Украины

Москва1 июн Вести.Суд Евросоюза (ЕС) официально зарегистрировал иск Центрального банка России, поданный против Европарламента и Совета ЕС. Об это сообщила пресс-служба Суда.

Заявление зарегистрировано под номером T-331/26 "Банк России против Европарламента и Совета ЕС". Согласно карточке дела, иск подан 22 мая 2026 года и уже принят к рассмотрению. Язык судопроизводства – французский.

Ранее Банк России сообщал, что оспаривает Регламент ЕС от 24 февраля 2026 года, который устанавливает механизм финансовой поддержки Украины на 2026–2027 годы.

Параллельно ЕС ищет механизмы помощи европейскому депозитарию Euroclear после решения о немедленном взыскании с него более 18 триллионов рублей по иску ЦБ РФ.