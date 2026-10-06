Историк Сюэцинь спрогнозировал обострение конфликта между РФ, Украиной и Европой Историк Сюэцинь предрек новый виток напряженности в конфликте РФ, Украины и ЕС

Москва6 окт Вести.На фоне внутренних проблем Запада следует ожидать эскалации конфликта между Россией и Украиной. Такое мнение высказал китайский историк Цзян Сюэцинь в эфире YouTube-канала.

Из истории мы знаем, что, если протесты и беспорядки достигают такого масштаба, как сейчас во Франции, правительства обычно пытаются переключить внимание людей на внешние события. Так что можно ожидать обострения конфликта между Украиной и Россией, а также обострения конфликта между Европой и Россией сказал Сюэцинь

По его мнению, европейские политики и СМИ будут постоянно изобретать новые поводы для обвинений в адрес России. Негативная риторика будет только нарастать.

Что же касается Соединенных Штатов, то они, по мнению Сюэциня, просто отойдут в сторону и "позволят европейцам самим вырыть себе могилу".

Думаю, именно такой сценарий наиболее вероятен подытожил эксперт

Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. По оценке Парижа, митинги уже переросли в уличные беспорядки. Издание Le Figaro со ссылкой на информацию властей сообщило, что более тысячи человек пострадали во Франции в результате беспорядков, которые сопровождали протестные акции учащихся школ. Кроме того, свыше 6 тысяч человек были задержаны во Франции с начала массовых протестов школьников.