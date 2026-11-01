Италия тратит миллионы из бюджета на арестованные яхты российских богачей В Италии возмутились расходами из бюджета на яхты российских миллиардеров

Москва1 ноя Вести.Власти Италии тратят миллионы долларов из бюджета на содержание яхт российских миллиардеров, попавших под санкции. Об этом сообщает CNN.

По словам мэра курортного Триеста Роберто Дипиаццы, расходы на содержание яхты SY A миллиардера Андрея Мельниченко, стоящей в городском порту, обходится примерно в 30 тыс. долларов в день, то есть почти в 11 млн долларов в год. В эту сумму входят оплата экипажа из 20 человек, топливо для генераторов, уборка, охрана и страховка.

В 2025 году суд Евросоюза обязал итальянские власти содержать яхту по итогам попытки Мельниченко оспорить конфискацию. По итальянскому законодательству конфискованное судно должно содержаться в исправном состоянии, его нельзя оставлять ржаветь или тонуть. Если санкции против Мельниченко снимут, ему придется возместить расходы на возвращение яхты. Как отметил Дипиацца, в итоге Мельниченко дешевле будет купить новую яхту, чем покрыть все затраты. При этом мэр задался вопросом, что останется городу, и добавил, что расплачиваться за это "чудовище" можно годами.

Телеканал также напомнил о яхте "Шехерезада", которая, как утверждается, принадлежит бизнесмену Эдуарду Худайнатову. Она стоит в тосканском порту Марина-ди-Каррара. По сообщениям местной прессы, тосканские налогоплательщики потратили как минимум 15 миллионов долларов на содержание экипажа из граждан России и Великобритании. В августе судно выходило из порта на плановое техобслуживание и позднее вернулось, однако компания Italian Sea Group, к причалу которой оно пришвартовано, отказалась сообщить, кто оплачивал швартовку.

Среди других судов, содержание которых оплачивает Италия, — "Леди М", принадлежащая владельцу "Северстали" Алексею Мордашову. Ее стоянка уже обошлась итальянским налогоплательщикам примерно в два миллиона долларов.